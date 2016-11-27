Украина может потерять право на проведение "Евровидения 2017"

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Европейский вещательный союз возмущен задержками с организацией конкурса.

Украина может лишиться права на проведение "Евровидения" Eurovision.tv

Украина может потерять право на проведение песенного конкурса "Евровидение 2017" из-за задержек с организацией. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора НТКУ Александр Харебин, сообщает ТСН.

"В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидения" дал НТКУ красную карточку в отношении сроков и фактически срыва подготовки к Евровидению", - заяви он.

Среди причин срывов организации конкурса Харебин назвал бюрократию, несовершенство законодательства и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к организации конкурса. Вместе с тем, он отметил, что за октябрь организаторы смогли сократить отставание с трех месяцев до одного.

Окончательное решение, получит ли Украина Евровидение, Европейский вещательный союз должен принять на генеральной ассамблее, которая состоится 8 декабря.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

1 ноября Зураб Аласания подал в отставку с должности генерального директора НТКУ из-за "проблем с бюджетом Евровидения и бюджетом будущего Общественного".