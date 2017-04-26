Уилл Смит вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля

Жюри возглавит испанский режиссер Педро Альмодавр.

Уилл Смит вошел в жюри Каннского кинофестиваля Кинопоиск

Американский актер Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, немецкий режиссер Марен Аде и итальянский режиссер Пауло Сорентино вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля , сообщает Variety.

Они присоединились к Джессике Чейстейн, которая также войдет в состав жюри. Возглавлять жюри киносмотра будет испанский режиссер Педро Альмодавр.

В определении лауреатов также примут участие французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук и французский композитор Габриэль Яред.

Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Ранее сообщалось о том, что фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая" вошел в конкурсную программу фестиваля. Кроме фильма Лозницы, в основную программу фестиваля, участники которой будут бороться за "Золотую пальмовую ветвь", вошли 18 фильмов. Среди них новые фильмы Йоргоса Лантимоса, Михаэля Ханеке, Тодда Хэйнса и других.