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Уилл Смит вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля

26 апреля в 13:47

Жюри возглавит испанский режиссер Педро Альмодавр.

Уилл Смит
Уилл Смит вошел в жюри Каннского кинофестиваля
Кинопоиск
Американский актер Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, немецкий режиссер Марен Аде и итальянский режиссер Пауло Сорентино вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля, сообщает Variety.

Они присоединились к Джессике Чейстейн, которая также войдет в состав жюри. Возглавлять жюри киносмотра будет испанский режиссер Педро Альмодавр.

В определении лауреатов также примут участие французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук и французский композитор Габриэль Яред.

Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

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Ранее сообщалось о том, что фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая" вошел  в конкурсную программу фестиваля. Кроме фильма Лозницы, в основную программу фестиваля, участники которой будут бороться за "Золотую пальмовую ветвь", вошли 18 фильмов. Среди них новые фильмы Йоргоса Лантимоса, Михаэля Ханеке, Тодда Хэйнса и других.

По материалам: ZN.UA
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Тэги режиссер фильм Канны Смит
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