Уилл Смит вошел в состав жюри Каннского кинофестиваля

Жюри возглавит испанский режиссер Педро Альмодавр.
Они присоединились к Джессике Чейстейн, которая также войдет в состав жюри. Возглавлять жюри киносмотра будет испанский режиссер Педро Альмодавр.
В определении лауреатов также примут участие французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук и французский композитор Габриэль Яред.
Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.
Ранее сообщалось о том, что фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая" вошел в конкурсную программу фестиваля. Кроме фильма Лозницы, в основную программу фестиваля, участники которой будут бороться за "Золотую пальмовую ветвь", вошли 18 фильмов. Среди них новые фильмы Йоргоса Лантимоса, Михаэля Ханеке, Тодда Хэйнса и других.ZN.UA