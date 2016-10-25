Ученые официально признали Кристофера Марло соавторам Шекспира

Три части "Генриха VI" были написаны в соавторстве с Марло.

Кристофер Марло был соавтором Шекспира Wikimedia commons

Международная группа литературоведов подтвердила предположение о том, что известный английский драматург Кристофер Марло был соавтором Уильяма Шекспира . Как сообщает The Guardian , исследователи установили, что три части ранней исторической хроники Уильяма Шекспира "Генрих VI" были написаны в соавторстве с Марло.

Кроме того, ученые утверждают, что 17 пьес Шекспира были написаны драматургом в соавторстве. По словам одного из авторов исследования Гэри Тейлора, "в 1986 году было доказано, что восемь из 39 пьес были написаны в соавторстве более, чем на 20%. Теперь же удалось доказать, что 17 из 44 пьес были написаны в соавторстве на 38%, то есть на две пятых".

Некоторые из пьес были полностью написаны в соавторстве, например, как в случае с Марло. В некоторых случаях другие авторы вносили изменения в уже готовый текст перед его публикацией. Что же касается соавторства Марло, что исследователи утверждают, что им удалось "идентифицировать авторство Марло в этих трех пьесах достаточно четко и ясно".

Ранее сообщалось о том, что в январе стартовала глобальная программа "Шекспир живет", посвященная 400-летию со дня смерти поэта.

В Национальном театре им. Франко состоялась премьера спектакля по произведению Шекспира "Ричард III". Роль Ричарда досталась знаменитому актеру Богдану Бенюку. Роль герцога Кларенса исполняет народный артист Украины Остап Ступка. Короля Эдварда играет Василий Мазур. Сэра Роберта Брекенбери играет Василий Баша.