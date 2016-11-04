Ученые объяснили, почему Ван Гог отрезал себе ухо

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Художник нанес себе травму после известия об обручении его брата Тео.

Ван Гог отрезал себе ухо из-за известия об обручении брата

Во время работы над книгой "Мастерская на юге: Ван Гог в Провансе", Бейли нашел доказательства того, что художник отрезал себя ухо сразу же после того, как узнал о помолвке своего брата Тео.

"Винсент боялся, что он может "потерять" Тео. В равной мере он опасался, что брат больше не сможет оказывать ему финансовую помощь, которая позволила ему посвятить свою жизнь творчеству. Все это было поставлено под угрозу неожиданным появлением невесты", заявил исследователь.

Теория Бейли основывается на том, что письмо от брата Ван Гог получил в тот же день, когда отрезал себе ухо. Письмо было утеряно и никаких свидетельств того, что же было в нем написано, не сохранилось, но ученый собрал достаточно данных, чтобы предположить, что Тео сообщал Винсенту о намерении жениться. Исследователь также подчеркивал, что Ван Гог упоминал, что получил от брата деньги 23 декабря, то есть в день, когда отрезал себе ухо.

Газета The Art Newspaper после изучения архивных документов пришла к выводу о том, что Ван Гог отдал свое отрезанное ухо Габриэль Берлантьер, которая работала горничной в борделе в городе Арль, где Ван Гог провел несколько месяцев в 1888 году.