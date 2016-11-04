Ученые назвали песню Bad Romance Леди Гаги самой навязчивой

В тройку лидеров также попали песни Кайли Миноуг и группы Journey.
Исследователи подчеркивают, что 90% людей сталкиваются с навязчивыми мелодиями, которые не хотят выходить из головы.
В тройку лидеров рейтинга, который был составлен исследователями, вошли Вad Romance Леди Гаги, Can't Get You Out Of My Head Кайли Миноуг и Don't Stop Believing группы Journey.
Песни Леди Гаги Alejandro и Poker Face заняли восьмое и девятое места соответственно.
Ученые подчеркивают, что понимание того, как мозг человека усваивает навязчивые песни, поможет разобраться, почему люди тратят 40% времени на обдумывание того, что не имеет прямого отношения к делу, которым человек занят на данный момент.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.gazeta.ru