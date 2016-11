Ученые назвали песню Bad Romance Леди Гаги самой навязчивой

В тройку лидеров также попали песни Кайли Миноуг и группы Journey.

Песня Леди Гаги названа самой навязчивой

Ученые провели первое полномасштабное исследование, в рамках которого попытались выяснить, какие песни и почему становятся навязчивыми. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts.

Исследователи подчеркивают, что 90% людей сталкиваются с навязчивыми мелодиями, которые не хотят выходить из головы.

В тройку лидеров рейтинга, который был составлен исследователями, вошли Вad Romance Леди Гаги, Can't Get You Out Of My Head Кайли Миноуг и Don't Stop Believing группы Journey.

Песни Леди Гаги Alejandro и Poker Face заняли восьмое и девятое места соответственно.

Ученые подчеркивают, что понимание того, как мозг человека усваивает навязчивые песни, поможет разобраться, почему люди тратят 40% времени на обдумывание того, что не имеет прямого отношения к делу, которым человек занят на данный момент.

