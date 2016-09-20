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У Винни-Пуха появится новый друг – пингвин

20 сентября в 13:33

В честь 90-летия выхода книги о Винни-Пухе будет выпущен сиквел под названием "Лучший медведь в мире".

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В мире Винни-Пуха появится новый персонаж
The Guardian
Новым другом медвежонка Винни-Пуха станет пингвин. Персонаж появится в новой книге, посвященной 90-летию выхода истории о Винни-Пухе, сообщает The Guardian

Нового персонажа придумал писатель Брайан Сибли, которого вдохновила фотография автора оригинальных сказок Алана Александра Милна с сыном Кристофером Робином Милном. На ней мальчик играет с пингвином и плюшевым мишкой.

"Мысль о встрече Пуха с пингвином казалась не более необычной, чем его встреча с кенгуру и тигром в лесу Суссекса", – пояснил Сибли.

Сибли стал одним из четырех авторов, которые приняли участие в создании книги "Лучший медведь в мире", выход которой запланирован на 6 октября.

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31 июля вышла восьмая книга о мальчике-волшебнике "Гарри Поттер и проклятое дитя". События в книге происходят спустя 19 лет после окончания оригинальной серии. Теперь Гарри женат на Джинни, сестре своего лучшего друга Рона Уизли. Центральным героем пьесы стал подросток Албус Северус Поттер, второй сын Гарри. На его долю выпала "тяжелая ноша" семейного наследия.. События в книге происходят спустя 19 лет после окончания оригинальной серии. Теперь Гарри женат на Джинни, сестре своего лучшего друга Рона Уизли. Центральным героем пьесы стал подросток Албус Северус Поттер, второй сын Гарри. На его долю выпала "тяжелая ноша" семейного наследия.

По материалам: ZN.UA
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Тэги книга персонаж история писатель
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