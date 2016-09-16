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Троицкий: Тема ГогольFest в этом году – снятие "порчи"

16 сентября в 13:40

Еще одной темой фестиваля идеолог назвал зарождение мечты и объединение вокруг нее, преодоление фатализма.

Владислав Троицкий
Влад Троицкий рассказал о программе ГогольFest
Главный идеолог ГогольFest Владислав Троицкий в своем интервью ZN.UA раскрыл подробности программы фестиваля и поделился тем, какие проблемы будут затронуты на нем в этом году.

По словам Троицкого, "Тема ГогольFest в этом году — с одной стороны, это зарождение мечты и объединение вокруг нее, преодоление фатализма. Вторая тема — снятие "порчи". Фестиваль постарается разрушить режим "катастрофического сознания", который на данный момент является постоянным для большинства людей. "Когда живешь в ожидании, что завтра будет хуже, и раз за разом узнаешь из СМИ подтверждения этому, попадаешь в спираль апокалипсиса. Но в ней жить невозможно! ", заявил он.

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Для того, чтобы выйти из этого состояния, необходимо провести обряд экзорцизма или иронично пережить травму. "Мы на ГогольFestе весело проигрываем апокалипсис для того, чтобы увидеть, что жизнь — есть, небо — есть. Нормальные люди — есть, и их много", подчеркнул Троицкий.

В ближайшем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина" читайте развернутое интервью режиссера Влада Троицкого журналисту Анне Пароваткиной.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Троицкий фестиваль ГогольFest
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