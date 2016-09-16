Троицкий: Тема ГогольFest в этом году – снятие "порчи"

Еще одной темой фестиваля идеолог назвал зарождение мечты и объединение вокруг нее, преодоление фатализма.

Влад Троицкий рассказал о программе ГогольFest

Главный идеолог ГогольFest Владислав Троицкий в своем интервьюраскрыл подробности программы фестиваля и поделился тем, какие проблемы будут затронуты на нем в этом году.

По словам Троицкого, "Тема ГогольFest в этом году — с одной стороны, это зарождение мечты и объединение вокруг нее, преодоление фатализма. Вторая тема — снятие "порчи". Фестиваль постарается разрушить режим "катастрофического сознания", который на данный момент является постоянным для большинства людей. "Когда живешь в ожидании, что завтра будет хуже, и раз за разом узнаешь из СМИ подтверждения этому, попадаешь в спираль апокалипсиса. Но в ней жить невозможно! ", заявил он.

Для того, чтобы выйти из этого состояния, необходимо провести обряд экзорцизма или иронично пережить травму. "Мы на ГогольFestе весело проигрываем апокалипсис для того, чтобы увидеть, что жизнь — есть, небо — есть. Нормальные люди — есть, и их много", подчеркнул Троицкий.

В ближайшем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина" читайте развернутое интервью режиссера Влада Троицкого журналисту Анне Пароваткиной.