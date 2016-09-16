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Троицкий: После ГогольFest буду ставить спектакли за границей

16 сентября в 17:30

Режиссер поделился подробностями работы театра ДАХ.

Владислав Троицкий
Владислав Троицкий планирует работать за границей
Главный идеолог ГогольFest Владислав Троицкий в своем интервью ZN.UA рассказал об особенностях работы театра ДАХ и о своих планах работать за границей.

По словам Троицкого, он запланировал большой объем работы за рубежом, а в ДАХе появились молодые режиссеры, которые уже к концу года представят шесть новых спектаклей. "Просто, не могу себе позволить работать в ДАХе как режиссер. Это, опять же, вопрос денег. Для того, чтобы содержать команду -- нужны ресурсы. А так я даже не вмешиваюсь в творческий процесс. Я не худрук. Я только "по любви". Не люблю авторитарные, пирамидальные системы", заявил он.

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В ближайшем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина" читайте развернутое интервью режиссера Влада Троицкого журналисту Анне Пароваткиной.

По материалам: ZN.UA
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Тэги театр Троицкий режиссер ГогольFest
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