Троицкий: После ГогольFest буду ставить спектакли за границей

Режиссер поделился подробностями работы театра ДАХ.

Владислав Троицкий планирует работать за границей

Главный идеолог ГогольFestв своем интервьюрассказал об особенностях работы театра ДАХ и о своих планах работать за границей.

По словам Троицкого, он запланировал большой объем работы за рубежом, а в ДАХе появились молодые режиссеры, которые уже к концу года представят шесть новых спектаклей. "Просто, не могу себе позволить работать в ДАХе как режиссер. Это, опять же, вопрос денег. Для того, чтобы содержать команду -- нужны ресурсы. А так я даже не вмешиваюсь в творческий процесс. Я не худрук. Я только "по любви". Не люблю авторитарные, пирамидальные системы", заявил он.

В ближайшем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина" читайте развернутое интервью режиссера Влада Троицкого журналисту Анне Пароваткиной.