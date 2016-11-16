Трейлер "Красавицы и чудовища" установил новый рекорд по количеству просмотров за сутки

За сутки трейлер посмотрели 127,6 миллионов человек.

Трейлер "Красавицы и чудовища" посмотрели 127,6 миллионов человек за сутки Кинопоиск

Ролик "Красавицы и чудовища" за первые сутки после публикации посмотрели 127,6 миллиона человек, заявил компания Disney. На втором месте по количеству просмотров за сутки находится трейлер фильма "На 50 оттенков темнее", который просмотрели 114 миллионов человек, а на третьем – "Звездные войны: Пробуждение силы" со 112 миллионами просмотров за первые сутки.

Режиссером "Красавицы и чудовища" выступил Билл Кондон. Роль Белль досталась Эмме Уотсон, а Чудовище сыграет Дэн Стивенс. В фильме также снялись Люк Эванс (Гастон), Юэн МакГрегор (Люмьер), Эмма Томпсон (миссис Поттс), Иэн МакКаллен (Когсворт) и другие.

Фильм выйдет на экраны в марте 2017 года.

"На 50 оттенков темнее" выйдет 10 февраля 2017 года. Заключительный фильм трилогии, "50 оттенков свободы", появится на экранах 9 февраля 2018 года.