Топ-5 самых ожидаемых фильмов октября

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В прокат выходит долгожданная экранизация романа "Инферно" Дэна Брауна и украинский полнометражный мультфильм о Никите Кожемяке.

ZN.UA, основываясь на рейтингах IMDb и "Кинопоиска", отобрало самые ожидаемые фильмы этого месяца.

В пятерку лучших вошли: история о доме, в котором живут дети с суперспособностями, первый полнометражный украинский мультфильм в формате 3D, экранизация романа Дэна Брауна, фильм об опасностях, которые несет развитие искусственного интеллекта, и история о хирурге, ставшем одним из самых сильных магов мира.

"Дом странных детей мисс Сапсан"

"Дом странных детей мисс Сапсан" Кинопоиск

Премьера: 6 октября

США, 2016

Режиссер: Тим Бертон

В ролях: Ева Грин, Эйса Баттерфилд, Сэмюэл Л. Джексон, Джуди Денч, Руперт Эверетт, Эллисон Дженни, Крис О'Дауд, Теренс Стэмп, Элла Пернелл, Финлэй МакМиллан.

В основе сюжета – приключения 16-летнего мальчика Джейкоба, детство которого прошло под рассказы дедушки о приюте для необычных детей. Среди его обитателей девочка, которая умела держать в руках огонь, девочка, чьи ноги не касались земли, невидимый мальчик и близнецы, умевшие общаться без слов. Когда дедушка умирает, Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется на остров, где вырос его дед. Там он находит детей, которых раньше видел только на фотографиях.

"Никита Кожемяка"

"Никита Кожемяка" Кинопоиск

Премьера: 13 октября

Украина, 2016

Режиссер: Манук Депоян

Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Не смотря на его запреты, Никита находит способ ввязаться в приключения и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой.

"Искусственный интеллект. Доступ неограничен"

"Искусственный интеллект. Доступ неограничен" Кинопоиск

Премьера: 13 октября

США, 2016

Режиссер: Джон Мур

В ролях: Пирс Броснан, Джейсон Бэрри, Карен Москоу, Кай Риссдал, Брайн Малвей, Мартин Хайнди, Рико Хисон, Анна Фрил, Стефани Скотт, Майкл Лысак.

Вся жизнь Майка Ригана и его семьи построена на последних достижениях искусственного интеллекта и высоких технологий, а его "умный" дом — настоящее произведение технического искусства. Когда Майк пытается прекратить зашедшие слишком далеко отношения своего IT-специалиста Эда с юной дочерью, жизнь Ригана и его семьи оказываются под угрозой. Они попадают в ловушку созданных Риганом "умных технологий", которыми теперь управляет безумный гений Эд, вовлекая Ригана в опасную и непредсказуемую игру.

"Инферно"

"Инферно" Кинопоиск

Премьера: 13 октября

США, Япония, Турция, Венгрия, 2016

Режиссер: Рон Ховард

В ролях: Том Хэнкс, Фелисити Джонс, Бен Фостер, Омар Си, Ирфан Кхан, Сидсе Бабетт Кнудсен,

Ана Улару, Ида Дарвиш, Ката Сарбо, Вольфганг Штегеман.

Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из итальянских больниц, полностью потеряв память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь Роберту не только восстановить воспоминания, но и остановить загадочных злоумышленников, которые намерены распространить смертоносный вирус. Разгадка таинственной истории связана с "Адом" (ит. Inferno) — первой частью "Божественной комедии" Данте.

"Доктор Стрэндж"

"Докто Стрэндж" Кинопоиск

: 28 октября

США, 2016

Режиссер: Скотт Дерриксон

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Рэйчел МакАдамс, Скотт Эдкинс, Бенедикт Вонг, Эми Ландекер, Чиветель Эджиофор, Майкл Стулбарг, Бенджамин Брэтт.

Страшная автокатастрофа поставила крест на карьере успешного нейрохирурга Доктора Стрэнджа. Отчаявшись, он отправляется в путешествие в поисках исцеления и открывает в себе невероятные способности к трансформации пространства и времени. Теперь он — связующее звено между параллельными измерениями, а его миссия — защищать жителей Земли и противодействовать Злу, какое бы обличие оно ни принимало.