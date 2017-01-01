Топ-10 самых ожидаемых сериалов 2017 года

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На экраны в новом году выйдут долгожданное продолжение "Твин Пикс", "Табу" и "Защитники".

После 25-летнего перерыва на экраны вернется сериал "Твин Пикс" kinopoisk.ru

В 2017 году на экраны выйдет четвертый сезон "Шерлока", долгожданное продолжение "Твин Пикс", новый сериал о супергероях, экранизация романа Стивена Кинга и другие захватывающие шоу. ZN.UA собрало 10 лучших сериалов нового года.

"Шерлок", 4 сезон

Сыщик-интеллектуал Шерлок Холмс возвращается на экраны уже в четвертом по счету сезоне. Первый эпизод нового сериала получит название "Шесть Тэтчер", что является отсылкой к рассказу Артура Конана Дойла "Шесть Наполеонов". Злодея втором эпизоде четвертого сезона сыграет актер Тоби Джонс, который озвучил эльфа Добби в "Гарри Поттере".

"Изумрудный город"

Новое переосмысление "Волшебника из страны Оз" от канала NBC, на этот раз, рассчитанное на взрослую аудиторию. Дороти теперь 20 лет, ее спутник уже совсем не милый песик, а злобная овчарка, а в самом сказочном мире вовсю идет противостояние между конкурирующими королевствами, постоянные войны, битвы магов и регулярные предательства.

"Табу"

Сериал, действие которого разворачивается в 1814 году, рассказывает историю Джеймса Кезайя Делани (герой Харди). Он возвращается домой спустя десять лет, которые он провел в Африке. Все это время родные Делани считали его погибшим. После смерти отца он получает наследство, которое приносит ему множество проблем.

"Лемони Сникет: 33 несчастья"

Трое детей семьи Бодлер — Вайолет, Клаус и Солнышко — после страшного пожара остаются сиротами и оказываются на попечении графа Олафа, который всеми силами хочет захватить наследство детей. Дети всячески пытаются объяснить всем вокруг, что граф Олаф не просто плохой опекун, но и ещё пытается убить их, чтобы разбогатеть; разумеется, никто детей не слушает. И только из-за непонимания взрослых сироты попадают в разные злоключения.

"Американские боги"

Тень — человек с прошлым. Но теперь единственное, чего он хочет, — это жить тихой и спокойной жизнью со своей женой в стороне от проблем. Пока он не узнает о ее гибели в результате ужасного несчастного случая. По пути на похороны домой, когда сильнейший шторм сотрясает самолет, ему представляется странный человек с соседнего кресла. Он называет себя мистер Среда. И он знает о Тени больше, чем кажется возможным. Он предупреждает Тень, что грядет еще больший шторм. И ничто с этого момента, включая его самого, не будет таким, как прежде…

"Защитники"

Кроссоверный мини-сериал, основанный на одноименной серии комиксов Marvel, главными героями которого являются Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный кулак, ранее получившие свои сольные одноименные телесериалы. Супергерои объединяются в команду, чтобы вместе бороться с преступностью и прочим злом в городе Нью-Йорке.

"Твин Пикс"

История начинается с известия о находке обнаженного тела Лоры Палмер, "завернутого в полиэтилен" и выброшенного волнами на берег озера. В ходе расследования перед внимательными взглядами агента Купера, шерифа Трумана и его помощников проходят разные жители Твин Пикс. Постепенно зритель открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей на первый взгляд тихого и мирного городка.

Новый сезон сериала выйдет спустя 25 лет после событий, показанных в начале.

"Большая маленькая ложь"

История о трех матерях, которых объединяет загадочное убийство, произошедшее на родительском собрании в детском саду.

"Железный кулак"

Спустя годы после исчезновения, Дэниэл Рэнд возвращается в Нью-Йорк и начинает борьбу с криминалом, используя свои невообразимые навыки кунг-фу и способность вызывать силу Железного кулака.

"Мгла"

Экранизация романа "Туман" Стивена Кинга. Маленький городок, в котором живут главные герои, внезапно накрыл густой туман. Среди людей воцарилась паника, многие жители бросились бежать, что, впрочем, ни к чему хорошему не привело ни одного из них. Главным героям предстоит разрешить загадку, почему вдруг на них обрушилась эта напасть. Они столкнутся с мистическими явлениями, собственными глазами увидят зарождение сверхъестественной силы и попытаются убедить себя в том, что им все это показалось. Тем временем гибнут мирные люди, тогда как каждая секунда промедления может стоить жизни любимого человека.