Топ-10 самых ожидаемых фильмов декабря

В прокат выходит драма о мужчине, который потерял дочь, спин-офф "Звездных войн", мультфильм о поющих животных и два новогодних фильма.

ZN.UA, основываясь на рейтингах IMDb и "Кинопоиска", отобрало самые ожидаемые фильмы этого месяца.

Декабрь порадует зрителей рождественскими комедиями, двумя фильмами отечественного производства, мультфильмами о поющих животных и бесстрашной принцессе островного государства, а также долгожданным спин-оффом "Звездных войн" и драме с Бредом Питтом и Марион Котийяр.

"Шпионы - союзники"

Премьера: 1 декабря

США, Великобритания, 2016

Режиссер: Роберт Земекис

В ролях: Брэд Питт, Марион Котийяр, Лиззи Каплан, Аугуст Диль, Шарлотта Хоуп, Рэффи Кэссиди,

Мэттью Гуд, Дэниэл Беттс, Саймон МакБерни, Джаред Харрис

1942 год. Во время опасной миссии в Северной Африке разведчик Макс встречает участницу сопротивления Марианну. Их чувствам суждено подвергнуться тысяче испытаний, главным из которых станет испытание правдой…

"Моя бабушка Фанни Каплан"

"Моя бабушка Фанни Каплан" cultprostir.ua

Премьера: 8 декабря

Украина, 2016

Режиссер: Алла Демьяненко

В ролях: Екатерина Молчанова, Мирослав Слабошпицкий, Алексей Девотченко, Иван Бровин, Анна Донченко, Наталья Никуленко, Владислав Троицкий, Марина Куклина, Роман Ширман, Игорь Малахов

Проникновенная и трогательная история любви Фанни Каплан, которая разворачивается на фоне революционных событий начала ХХ века. Всепоглащающее чувство юной и неискушенной Фанни к революционеру Гарскому толкает ее на отчаянные поступки, что в итоге оборачивается неминуемой трагедией…

"Изгой-Один: Звездные войны. Истории"

"Изгой-Один: Звездные войны. Истории" The Verge

Премьера: 15 декабря

США, 2016

Режиссер: Гарет Эдвардс

В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Бен Мендельсон, Диего Луна, Форест Уитакер, Риз Ахмед, Джеймс Эрл Джонс, Джимми Смитс, Уорвик Дэвис

Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвертому эпизоду "Звёздных Войн". Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого является чертежи совершенного оружия Империи.



Несмотря на то, что миссия кажется самоубийственной, отряд готов рискнуть всем ради победы. Однако расстановка сил резко меняется, когда Император посылает за ними своего самого страшного и могущественного приспешника — Дарта Вейдера, чьё присутствие гарантирует как минимум одно — отряду повстанцев не суждено вернуться со своей миссии живыми.

"Призрачная красота"

Премьера: 15 декабря

США, 2016

Режиссер: Дэвид Фрэнкел

В ролях: Уилл Смит, Кира Найтли, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Наоми Харрис, Хелен Миррен,

Майкл Пенья

Главный герой работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твердую почву, однако план срабатывает неожиданным образом.

"Плохой Санта 2"

"Плохой Санта 2"

Премьера: 22 декабря

США, 2016

Режиссер: Марк Уотерс

В ролях: Билли Боб Торнтон, Кэти Бейтс, Тони Кокс, Кристина Хендрикс, Бретт Келли, Райан Хансен, Дженни Зигрино, Джефф Скоурон, Кристина Розато, Майк Старр

Продолжение новогодних приключений проходимца Вилли, который в канун Рождества, как всегда, переодевается в Санта-Клауса. Ограбить очередной супермаркет в этом наряде не представляет никаких проблем. Но в Рождество случаются всякие чудеса. Каким оно будет для Вилли на этот раз?

"Ваяна"

Премьера: 22 декабря

США, 2016

Режиссеры: Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер

В ролях: Аулии Кравалхо, Дуэйн Джонсон, Рэйчел Хаус, Темуэра Моррисон, Джемейн Клемент,

Николь Шерзингер

Бесстрашная Ваяна, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.

"Слуга народа 2"

"Слуга народа 2"

Премьера: 24 декабря

Украина, 2016

Режиссер: Алексей Кирющенко

В ролях: Владимир Зеленский, Станислав Боклан, Наталья Сумская, Виктор Сарайкин, Екатерина Кистень, Анна Кошмал, Ринат Хабибулин, Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Крапов

Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, — умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько… Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга "до зарплаты". В общем, который живет — как все. Ведь он точно знает — когда "царь" начнет жить как простой учитель, вскоре простой учитель заживет как царь!

"Пробуждение"

"Пробуждение" Кинопоиск

Премьера: 29 декабря

США, 2016

Режиссер: Мортен Тильдум

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишберн, Джейми Соричелли, Кимберли Баттиста

Космический корабль с пятью тысячами пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судьба всех обитателей корабля.

"Новогодний корпоратив"

Премьера: 29 декабря

США, 2016

Режиссеры: Джош Гордон, Уилл Спек

В ролях: Кейт МакКиннон, Оливия Манн, Дженнифер Энистон, Джейми Чанг, ТиДжей Миллер

Джейсон Бейтман, Эбби Ли, Джиллиан Белл, Ванесса Байер, Роб Кордри

Когда сестра героя, генеральный директор компании, угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает эпическую рождественскую вечеринку, чтобы заполучить большого клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит из-под контроля..

"Пой"

Премьера: 29 декабря

США, 2016

Режиссер: Гарт Дженнингс

В ролях: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн, Скарлетт Йоханссон, Джон Си Райли, Тори Келли, Тэрон Эджертон, Ник Кролл, Ник Офферман, Гарт Дженнингс

Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все как у людей…