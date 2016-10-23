Тим Миллер отказался снимать сиквел "Дэдпула" - СМИ

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Отказ режиссера вызван "творческими разногласиями" с Райаном Рейнольдсом.

Режиссер "Дэдпула" отказался работать над сиквелом скриншот видео

Режиссер Тим Миллер не будет работать над сиквелом фильма "Дэдпул" , сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Как подчеркивает издание, официально Миллер не подписывал контракт на съемки фильма и на данный момент работал над сценарием. Отказ от дальнейшей работы над "Дэдпулом 2" вызван "творческими разногласиями" с исполнителем главной роли Райном Рейнольдсом. По сведениям издания, уход Миллера из проекта был "дружеским".

"Дэдпул" повествует о наемнике Уэйде Уилсоне, который стал побочным продуктом программы вооруженных сил под названием "Оружие Х", в результате чего приобрел невероятную силу, проворство и исцеляющий фактор, а вместе с тем был изуродован и морально истощен. С тех пор он охотится на человека, который почти разрушил его жизнь.

Фильм стал самым успешным фильмом с рейтингом R за всю историю кино. Сборы фильма составили 746 миллионов долларов. Таким образом "Дэдпул" смог оставить позади фильм "Матрица: Перезагрузка", который собрал в прокате 742 миллиона долларов.

В первый уик-энд в прокате фильм заработал рекордные для фильмов с рейтингом R 150 миллионов долларов.