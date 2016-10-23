Топ Новости
<
>

Тим Миллер отказался снимать сиквел "Дэдпула" - СМИ

23 октября в 14:47

Отказ режиссера вызван "творческими разногласиями" с Райаном Рейнольдсом.

Дэдпул_5
Режиссер "Дэдпула" отказался работать над сиквелом
скриншот видео
Режиссер Тим Миллер не будет работать над сиквелом фильма "Дэдпул", сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Как подчеркивает издание, официально Миллер не подписывал контракт на съемки фильма и на данный момент работал над сценарием. Отказ от дальнейшей работы над "Дэдпулом 2" вызван "творческими разногласиями" с исполнителем главной роли Райном Рейнольдсом. По сведениям издания, уход Миллера из проекта был "дружеским".

Читайте также: "Дэдпул" стал самым кассовым фильмом франшизы "Люди Икс"

"Дэдпул" повествует о наемнике Уэйде Уилсоне, который стал побочным продуктом программы вооруженных сил под названием "Оружие Х", в результате чего приобрел невероятную силу, проворство и исцеляющий фактор, а вместе с тем был изуродован и морально истощен. С тех пор он охотится на человека, который почти разрушил его жизнь.

Фильм стал самым успешным фильмом с рейтингом R за всю историю кино. Сборы фильма составили 746 миллионов долларов. Таким образом "Дэдпул" смог оставить позади фильм "Матрица: Перезагрузка", который собрал в прокате 742 миллиона долларов.

В первый уик-энд в прокате фильм заработал рекордные для фильмов с рейтингом R 150 миллионов долларов. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги фильм сиквел режиссер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.70
EUR 28.22
Последние новости