The Hardkiss представили новую песню Rain

По словам солистки группы, песня повествует об одиночестве, похожем на дождь.
Как заявила солистка группы Юлия Санина, эта история об одиночестве, которое она сравнивает с дождем. "Но рано или поздно дождь закончится, печаль пройдет и в жизни снова появится любовь. А любовь, какой бы она ни была, - это солнце и свет", подчеркнула певица.
The Hardkiss участвовали в национальном отборе на "Евровидение 2016", вышли в финал и заняли в нем второе место, уступив Джамале, которая стала победительницей международного песенного конкурса в этом году.ZN.UA