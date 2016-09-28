The Hardkiss представили новую песню Rain

По словам солистки группы, песня повествует об одиночестве, похожем на дождь.

The Hardkiss представили песню об одиночестве, похожем на дождь скриншот видео

Группа The Hardkiss представила новую песню, которая получила название Rain. Песня была опубликована на официальном канале группы на YouTube.

Как заявила солистка группы Юлия Санина, эта история об одиночестве, которое она сравнивает с дождем. "Но рано или поздно дождь закончится, печаль пройдет и в жизни снова появится любовь. А любовь, какой бы она ни была, - это солнце и свет", подчеркнула певица.

The Hardkiss участвовали в национальном отборе на "Евровидение 2016", вышли в финал и заняли в нем второе место, уступив Джамале, которая стала победительницей международного песенного конкурса в этом году.