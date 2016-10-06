The Hardkiss представили клип на песню Rain

Видео рассказывает об искусственной девушке, в которой проснулись чувства.

Представлен клип на песню Rain cultprostir.ua

Группапредставила видео на песню Rain, которая была выпущена коллективом недавно.

Видео, режиссером которого выступил Александр Стеколенко, рассказывает историю искусственной девушки, в которой проснулись чувства. Солистка группы Юлия Санина описывает видео, как "научную фантастику в стиле 30-х годов".

The Hardkiss участвовали в национальном отборе на "Евровидение 2016", вышли в финал и заняли в нем второе место, уступив Джамале, которая стала победительницей международного песенного конкурса в этом году.