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The Hardkiss представили клип на песню Rain

6 октября в 15:28

Видео рассказывает об искусственной девушке, в которой проснулись чувства.

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Представлен клип на песню Rain
cultprostir.ua
Группа The Hardkiss представила видео на песню Rain, которая была выпущена коллективом недавно.

Видео, режиссером которого выступил Александр Стеколенко, рассказывает историю искусственной девушки, в которой проснулись чувства. Солистка группы Юлия Санина описывает видео, как "научную фантастику в стиле 30-х годов".

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The Hardkiss участвовали в национальном отборе на "Евровидение 2016", вышли в финал и заняли в нем второе место, уступив Джамале, которая стала победительницей международного песенного конкурса в этом году.

По материалам: ZN.UA
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