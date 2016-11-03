Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes

За год певица заработала 170 миллионов долларов.

В 2016 году Тейлор Свифт заработала 170 миллионов долларов Кинопоиск

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года. Первую строчку в списке заняла Тейлор Свифт с годовым доходом 179 миллионов долларов, сообщается на сайте издания.

Основным источником дохода в 2016 году для Свифт стал мировой тур "1989". Кроме того, альбом Свифт был продан тиражом три миллиона экземпляров, а сама певица участвовала в рекламных кампаниях.

Второе место заняла Адель, которая заработала 80,5 миллионов долларов, на третьей строчке расположилась Мадонна и ее 76,5 миллионов годового заработка. В пятерку лучших также вошли Рианна (75 миллионов) и Бейонсе (54 миллиона).

Кэти Перри, которая в прошлом году возглавила рейтинг Forbes, в этом году заняла шестую строчку, заработав 41 миллион долларов.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения, который возглавила София Вергара с доходом 43 миллиона долларов. На втором месте расположилась Келли Куоко, известная по роли Пенни в сериале "Теория большого взрыва", в прошлом году актрисе удалось заработать 24,5 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Минди Калинг из сериала "Офис" с заработком 15 миллионов долларов.