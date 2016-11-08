Телеканал CBS работает над созданием сериала о Шелдоне из "Теории большого взрыва"

Сериал станет приквелом оригинального шоу.
Над созданием нового сериала будут работать шоураннер "Теории большого взрыва" Стив Морало и создатели оригинального шоу Чак Лорре и Билл Прейди.
Новое шоу расскажет о молодом Шелдоне, а его формат будет напоминать "Малкольм в центре внимания". Никто из звезд оригинального сериала в съемках принимать участие не будет.
Сериал "Теория большого взрыва" повествует о жизни молодых талантливых физиков и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат Калифорния. Сюжет описывает житейские ситуации героев, особой проблемой для которых представляет общение с противоположным полом и налаживание личной жизни.
В середине ноября 2014 года умерла "невидимая актриса" сериала "Теория Большого взрыва".ZN.UA