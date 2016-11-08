Телеканал CBS работает над созданием сериала о Шелдоне из "Теории большого взрыва"

Сериал станет приквелом оригинального шоу.

О Шелдоне снимут отдельный сериал

Телеканал CBS занялся разработкой сериала, главным героем которого станет доктор Шелдон Купер из "Теории большого взрыва", сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Над созданием нового сериала будут работать шоураннер "Теории большого взрыва" Стив Морало и создатели оригинального шоу Чак Лорре и Билл Прейди.

Новое шоу расскажет о молодом Шелдоне, а его формат будет напоминать "Малкольм в центре внимания". Никто из звезд оригинального сериала в съемках принимать участие не будет.

Сериал "Теория большого взрыва" повествует о жизни молодых талантливых физиков и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат Калифорния. Сюжет описывает житейские ситуации героев, особой проблемой для которых представляет общение с противоположным полом и налаживание личной жизни.

В середине ноября 2014 года умерла "невидимая актриса" сериала "Теория Большого взрыва".