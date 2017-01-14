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Суд принял решение о разводе Джони Деппа и актриссы Эмбер Херт

14 января в 06:54

Звездная семья не просуществовала и двух лет.

джонни депп
Джони Депп официально расторг брак
Кинопоиск
Звезда Голливуда Джонни Депп и актриса Эмбер Херд официально разведены. Решение о расторжении брака принял в пятницу суд в Лос-Анджелесе. 

Согласно соглашению, достигнутому между теперь уже бывшими супругами, Депп после развода выплатит Херд 7 млн долларов, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд, сообщило издание People.

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Ранее Херд обвиняла Деппа в избиении. 53-летний Депп и 30-летняя Херд вступили в брак в феврале 2015 года.

Как сообщалось, в прошлом году стало известно о разводе одной из самых популярных звездных пар Голливуда Бреда Питта и Анджелины Джоли. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Депп Херд звезда актриса развод
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