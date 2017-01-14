Суд принял решение о разводе Джони Деппа и актриссы Эмбер Херт

Звездная семья не просуществовала и двух лет.
Согласно соглашению, достигнутому между теперь уже бывшими супругами, Депп после развода выплатит Херд 7 млн долларов, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд, сообщило издание People.
Ранее Херд обвиняла Деппа в избиении. 53-летний Депп и 30-летняя Херд вступили в брак в феврале 2015 года.
Как сообщалось, в прошлом году стало известно о разводе одной из самых популярных звездных пар Голливуда Бреда Питта и Анджелины Джоли.ZN.UA