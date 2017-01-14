Суд принял решение о разводе Джони Деппа и актриссы Эмбер Херт

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Звездная семья не просуществовала и двух лет.

Джони Депп официально расторг брак Кинопоиск

Звезда Голливуда Джонни Депп и актриса Эмбер Херд официально разведены. Решение о расторжении брака принял в пятницу суд в Лос-Анджелесе.

Согласно соглашению, достигнутому между теперь уже бывшими супругами, Депп после развода выплатит Херд 7 млн долларов, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд, сообщило издание People.

Ранее Херд обвиняла Деппа в избиении. 53-летний Депп и 30-летняя Херд вступили в брак в феврале 2015 года.

Как сообщалось, в прошлом году стало известно о разводе одной из самых популярных звездных пар Голливуда Бреда Питта и Анджелины Джоли.