Студия Warner выпустит неизданные песни Принса

Компания также намерена переиздать альбом музыканта Purple Rain в расширенной версии.
Песня, под названием Moonbeam Levels была записана для альбома "1999" еще в 1982 году, но так в него и не вошла.
Кроме того, компания намерена переиздать альбом музыканта Purple Rain в расширенной версии, в которую войдет диск с еще неизданными песнями Принса. В частности, ожидается, что на диске окажется полная версия заглавной композиции Purple Rain, в первоначальной версии которой был еще один куплет, не вошедший в финальный вариант трека.
По утверждению компании, она успела договориться с певцом о выпуске такого альбома еще до его смерти.
Содержание издания компания обещает огласить в 2017 году.
Напомним, Принс скончался 21 апреля в возрасте 57 лет. Музыканта нашли в его домашней студии. Сообщалось, что Принс, за шесть дней до смерти лечился от передозировки наркотиков. Проведенные анализы помогли установить, что именно опиаты сыграли решающую роль в его смерти.Русская служба Би-би-си