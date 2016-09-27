Госкино снимет документальный фильм "Из Бабьего яра на свободу"

Фильм расскажет о судьбе киевского писателя Анатолия Кузнецова.

Началось производство фильма про писателя Анатолия Кузнецова multtov.net.ua

Государственное агентство Украины по вопросам кино подписало с компанией-производителем контракт на предоставление 100% финансирования фильма "Из Бабьего яра на свободу", который является победителем восьмого конкурсного отбора Госкино. Бюджет фильма составит почти четыре миллиона гривень, сообщает пресс-служба Госкино.

Биографический фильм с элементами детектива расскажет о судьбе киевского писателя Анатолия Кузнецова, который в своем романе "Бабий яр", написанном в 1966 году, впервые рассказал о запрещенных страницах украинской истории – Голодоморе, уничтожении Крещатика и Киево-Печерской Лавры советскими диверсантами, ужасах Бабьего яра. Роман был переведен во многих странах мира. Вместе с тем, советская цензура порезала произведение, а сам писатель был вынужден сбежать в Лондон, где начал вести передачу на "Радио Свобода". Кузнецов всю жизнь скрывался от КГБ и умер в 1979 году при невыясненных обстоятельствах.

Жизненный путь писателя в фильме будет исследовать его сын Алексей Кузнецов, который видел отца в последний раз в 9-летнем возрасте. Кроме того, будут использованы аудиозаписи эфиров на радио и кадры из семейной кинохроники.

По словам режиссера Олега Черного, фильм рассказывает о цене, которую человек платит за возможность жить в демократическом обществе и за возможность сказать слово правды.

До Нового года в украинский прокат выйдет три отечественных картины, которые выглядят конкурентоспособными среди серьезных зарубежных кинохитов. В частности, украинские зрители смогут увидеть мультфильм "Никита Кожемяка", драму "Гнездо горлицы" и фильм о супергероях "Сторожевая застава".