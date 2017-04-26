Стала известна дата выхода девятого эпизода "Звездных войн"

Премьера фильма состоится 24 мая 2019 года.

Девятый эпизод "Звездных войн" состоится в мае 2019 года starwars.com

Премьера фильма " Звездные войны : Эпизод IX" выйдет 24 мая 2019 года, режиссером киноленты станет Колин Треворроу, сообщили в компании Walt Disney Company и Lucasfilm.

Как сообщается на официальном сайте киносаги , этот фильм станет заключительным в третьей трилогии "Звездных войн".

Премьера восьмого эпизода киносаги "Звездные войны" запланирована на 15 декабря 2017 года. Действие эпизода развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущем эпизоде — "Звездные войны. Пробуждение силы", который вышел на экраны в 2015 году.

В 2012 году студия Disney приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять три фильма, непосредственно связаными с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов.

В декабре 2015 года на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы".

6 января фильм побили рекорд по сборам в Северной Америке, который принадлежал "Аватару".

27 декабря сообщалось, что фильм установил рекорд по скорости кассовых сборов: за первые 12 дней проката картина Джей Джей Абрамса собрала миллиард долларов. Предыдущее достижение принадлежало "Миру Юрского периода", который заработал такую сумму за 13 дней проката. Позже кассовые сборы фильма преодолели отметку в два миллиарда долларов.

В первый уик-энд в Украине "Звездные войны" собрали 26 с половиной миллионов гривень, а посмотрели фильм 326 тысяч зрителей.