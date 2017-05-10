Среди победителей первого полуфинала "Евровидения" провели жеребьевку

Общая жеребьевка финалистов будет проведена после второго полуфинала.

Определено, в какой части финала "Евровидения" выступят победители первого полуфинала

Стало известно, в какой части финала "Евровидения" выступят десять победителей первого полуфинала конкурса.

В первой половине финала выступят представители Молдовы, Польши, Армении, Азербайджана и Португалии. Во второй половине финала состоятся выступления участников из Греции, Швеции, Австралии, Кипра и Бельгии.

Общая жеребьевка, после которой станут известны порядковые номера участников, состоится после второго полуфинала.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.