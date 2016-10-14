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Спин-офф "Гарри Поттера" выйдет за рамки трилогии

14 октября в 10:57

Роулинг уже заканчивает работу над сценарием ко второму фильму.

фантастические звери
О мире Гарри Поттера снимут еще четыре новых фильма
Кинопоиск
Фильм "Фантастические звери и места их обитания" по одноименной книге Джоан Роулинг будет состоять из пяти серий вместо трех запланированных.

"Мы всегда знали, что одним фильмом все не ограничится, и остановились на трилогии. Но я детально разработала сюжет и теперь уверена, что всего будет пять фильмов", - сказала Роулинг на встрече с читателями в Лондоне.

В своем Twitter Роулинг написала, что сейчас заканчивает работу над сценарием ко второму фильму. При этом она отметила, что предстоящие фильмы могут затронуть историю юного Альбуса Дамблдора и его противника Геллерта Гриндевальда.

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Первый фильм "Фантастические твари и места их обитания" студия Warner выпустит в ноябре этого года.

Действие фильма развернется примерно за 70 лет до событий поттерианы. Главный герой спин-оффа, Ньют Скамандер – зоолог, который занимается изучением неизвестных живых существ. В США он должен познакомиться с членами тайного общества колдунов, которые помогут ему в исследованиях.

Главную роль в фильме сыграет Эдди Редмэйн, завоевавший популярность после выхода ленты "Вселенная Стивена Хокинга". Также роли в фильме исполнят Эзра Миллер, Джемма Чан, Рон Перлман, Саманта Мортон , Кэтрин Уотерстон, Кармен Эджого, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл и Джон Войт.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм Роулинг фантастика трилогия Поттер
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