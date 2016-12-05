Сольный фильм об Аквамене выйдет на экраны в октябре 2018 года

Аквамен в исполнении Джейсона Момоа также появится в фильме "Лига справедливости".

"Аквамен" выйдет на экраны в октябре 2018 года

Фильм Джеймса Вана "Аквамен", главную роль в котором исполнит Джейсон Момоа, выйдет на экраны 5 октября 2018 года, сообщает Deadline

Впервые Аквамен в исполнении Момоа ненадолго появился в фильме Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а следующего его появление на экранах состоится в "Лиге справедливости".

Фильм "Лига справедливости" расскажет о команде супергероев, которых собрали Бэтмен и Супермен. Объединившись и забыв о разногласиях, героям предстоит столкнуться лицом к лицу со страшной угрозой в лице могущественного правителя планеты Апоколипс — Дарксайда, чья мощь способна обратить в прах не только Землю, но и всю галактику.

Роли в фильме исполнят Галь Гадот, Джаред Лето, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эмбер Херд

Бен Аффлек, Эми Адамс, Джесси Айзенберг, Эзра Миллер, Кирси Клемонс и другие.