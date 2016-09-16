София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой телевидения по версии Forbes

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За год актриса заработала 43 миллиона долларов.

София Вергара заработала 43 миллиона долларов

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения. Его в пятый раз подряд возглавила колумбийская актриса и модель София Вергара, звезда сериала "Американская семейка". Годовой доход актрисы составил 43 миллиона долларов, сообщается на сайте издания

На втором месте расположилась Келли Куоко, известная по роли Пенни в сериале "Теория большого взрыва", в прошлом году актрисе удалось заработать 24,5 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Минди Калинг из сериала "Офис" с заработком 15 миллионов долларов.

В пятерку также вошли Элен Помпео ("Анатомия страсти", 14,5 миллионов долларов) и Маришка Харгитей ("Закон и порядок. Специальный корпус", 14,5 миллиона долларов).

В августе Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, который возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон. В прошлом году он заработал 64,5 миллионов долларов. Второе место в списке занял Джеки Чан и его заработок в размере 61 миллиона долларов, которые он, в основном, получил благодаря фильмам китайского производства. На третьей строчке разместился Мэтт Дэймон, который смог заработать 55 миллионов долларов благодаря фильмам "Марсианин" и "Великая стена".