СМИ сообщили подробности смерти "солнечного клоуна" Олега Попова

Артист скончался после гастролей в гостинице в Ростове-на-Дону.

Олег Попов умер в возрасте 86 лет wikimedia.org

Всемирно известный артист, "солнечный клоун" Олег Попов, о смерти которого сообщалось накануне , скончался в цирковой гостинице в Ростове–на-Дону в России, где был на гастролях. Подробности смерти 86-летнего артиста сообщил человек "из окружения Попова", передает "Интерфакс".

"Олег Попов смотрел телевизор, сидя в кресле. Находившиеся с ним рядом люди увидели его в неестественном положении. В гостиницу немедленно была вызвана бригада скорой помощи, однако спасти клоуна не удалось. Он умер своей смертью", - сказал источник.

Пресс-секретарь Росгосцирка Анжелика Аннаева сообщила следующую информацию: "Олег Константинович умер в цирковой гостинице в Ростове-на-Дону. Прошедшая в некоторых СМИ информация о том, что он умер в Германии, неверна. Он умер в Ростове, где у него были гастроли. Рядом с ним была его супруга, сейчас идут переговоры с дочерью о месте и дате похорон".

Олег Попов родился в 1930 году в Одинцово Московской области. В 1950 году начал работать в цирке эквилибристом. Всесоюзная известность к нему пришла после создания образа "Солнечного клоуна", в котором он выступал с 1960-х в Большом московском государственном цирке. В 1991 году выехал в Германию, где работал в цирке Эглофштайна под сценическим псевдонимом "Счастливый Ганс".

В 1969 году получил звание народного артиста СССР. Сыграл самого себя в кинофильмах "Арена смелых", "Последний жулик", "Приключения желтого чемоданчика", "Синяя птица" и других.