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Словом года по версии Оксфордского словаря стала "пост-правда"

16 ноября в 10:44

Слово стало актуальным на фоне референдума о выходе Великобритании из ЕС и выборов в США.

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Словом года 2016 стала "пост-правда"
blog.oxforddictionaries.com
Составители Оксфордского словаря выбрали словом года "пост-правду", сообщается на сайте словаря.

Под "пост-правдой" понимаются "обстоятельства, при которых объективные факторы оказывают меньше влияния на формирование общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личным убеждениям".

Как подчеркивают составители словаря, слово "пост-правда" существует на протяжении последних десяти лет, но в этом году стало особенно актуальным и часто употребляемым на фоне референдума о членстве Великобритании в ЕС и выборов президента США.

Составители словаря также опубликовали шорт-лист слов, которые в этом году претендовали на статус "слово года". В него вошли, в том числе, Brexiteer — человек, поддерживающий выход Великобритании из ЕС (Brexit), а также "чат‑бот".

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blog.oxforddictionaries.com

Словом года 2015 стал смайлик, официальное название которого звучит как "лицо со слезами радости". Смайлик был выбран как "слово", которое лучше всего отображает этос, настроение и проблемы 2015. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги словарь слово Оксфорд
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