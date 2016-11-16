Словом года по версии Оксфордского словаря стала "пост-правда"

Слово стало актуальным на фоне референдума о выходе Великобритании из ЕС и выборов в США.

Словом года 2016 стала "пост-правда" blog.oxforddictionaries.com

Под "пост-правдой" понимаются "обстоятельства, при которых объективные факторы оказывают меньше влияния на формирование общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личным убеждениям".

Как подчеркивают составители словаря, слово "пост-правда" существует на протяжении последних десяти лет, но в этом году стало особенно актуальным и часто употребляемым на фоне референдума о членстве Великобритании в ЕС и выборов президента США.

Составители словаря также опубликовали шорт-лист слов, которые в этом году претендовали на статус "слово года". В него вошли, в том числе, Brexiteer — человек, поддерживающий выход Великобритании из ЕС (Brexit), а также "чат‑бот".

Словом года 2015 стал смайлик, официальное название которого звучит как "лицо со слезами радости". Смайлик был выбран как "слово", которое лучше всего отображает этос, настроение и проблемы 2015.