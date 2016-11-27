Скончался актер Рон Гласс

Актер известен благодаря роли в сериале "Светлячок".
Наибольшую известность Глассу принесла роль священника Дерриала Бука в сериале "Светлячок" 2002 года и его полнометражном сиквеле "Миссия "Серенити" 2005 года.
За свою 40-летнюю карьеру в кино Рон Гласс успел сняться в десятках сериалов, в том числе с 1975 по 1982 год снимался в главной роли в детективном сериале "Барни Миллер".
Актер также появился в эпизодических ролях в таких сериалах, как "Друзья", "C.S.I. Место преступления" и "Агенты Щ.И.Т".Русская служба Би-би-си