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Скончался актер Рон Гласс

27 ноября в 15:20

Актер известен благодаря роли в сериале "Светлячок".

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Рон Гласс умер на 72 году жизни
wikipedia
В Лос-Анджелесе на 72 году жизни скончался актер Рон Гласс. О смерти актера рассказал его агент Джеффри Ливет, сообщает ВВС.

Наибольшую известность Глассу принесла роль священника Дерриала Бука в сериале "Светлячок" 2002 года и его полнометражном сиквеле "Миссия "Серенити" 2005 года.

За свою 40-летнюю карьеру в кино Рон Гласс успел сняться в десятках сериалов, в том числе с 1975 по 1982 год снимался в главной роли в детективном сериале "Барни Миллер".

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Актер также появился в эпизодических ролях в таких сериалах, как "Друзья", "C.S.I. Место преступления" и "Агенты Щ.И.Т".

По материалам: Русская служба Би-би-си
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