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Скончалась звезда "Звездных войн" Кэрри Фишер

27 декабря в 20:19

Актриса исполнила роль принцессы Леи в классической трилогии Star Wars.

Кэрри Фишер
Исполнительница роли принцессы Леи скончалась в 60-летнем возрасте
starwars.com
Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", скончалась в Лос-Анджелесе во вторник, 27 декабря.

О смерти 60-летней актрисы сообщили ее родственники. Несколькими днями ранее Фишер госпитализировали с сердечным приступом, сообщает BBC.

 

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Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз  (штат Калифорния, США) в семье актрисы Дебби Рейнольдс и певца Эдди Фишера. Известность получила благодаря роли принцессы Леи Органы в классической трилогии киносаги "Звездные войны". На момент начал съемок первого фильма актрисе было 19 лет.

Керри Фишер вернулась к образу, который принес ей известность, в 2015 годы, сыграв в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы".

Актриса исполнила роли в более чем 80 фильмах и серилах, среди которых "Братья Блюз" (1980), "Ханна и ее сестры" (1986), "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар" (2001), "Секс в большом городе" и "Теория большого взрыва".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Star Wars Кэри Фишер Звездне войны некролог
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