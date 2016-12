Скончалась звезда "Звездных войн" Кэрри Фишер

Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее "скончалась в Лос-Анджелесе во вторник, 27 декабря.

О смерти 60-летней актрисы сообщили ее родственники. Несколькими днями ранее Фишер госпитализировали с сердечным приступом, сообщает BBC.

