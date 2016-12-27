Скончалась звезда "Звездных войн" Кэрри Фишер

Актриса исполнила роль принцессы Леи в классической трилогии Star Wars.

Исполнительница роли принцессы Леи скончалась в 60-летнем возрасте starwars.com

Американская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее "скончалась в Лос-Анджелесе во вторник, 27 декабря.

О смерти 60-летней актрисы сообщили ее родственники. Несколькими днями ранее Фишер госпитализировали с сердечным приступом, сообщает BBC.

Actress Carrie Fisher, who played Princess Leia in the Star Wars films, dies at the age of 60https://t.co/uOFIuzd1hc pic.twitter.com/drSPsEuiPQ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 27 грудня 2016 р.

Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз (штат Калифорния, США) в семье актрисы Дебби Рейнольдс и певца Эдди Фишера. Известность получила благодаря роли принцессы Леи Органы в классической трилогии киносаги "Звездные войны". На момент начал съемок первого фильма актрисе было 19 лет.

Керри Фишер вернулась к образу, который принес ей известность, в 2015 годы, сыграв в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы".

Актриса исполнила роли в более чем 80 фильмах и серилах, среди которых "Братья Блюз" (1980), "Ханна и ее сестры" (1986), "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар" (2001), "Секс в большом городе" и "Теория большого взрыва".