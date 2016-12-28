Скарлетт Йоханссон возглавила список самых "кассовых" актеров года по версии Forbes

Второе место разделили Роберт Дауни-младший и Крис Эванс.

Фильмы с участием Скарлетт Йоханссон собрали в прокате 1,2 миллиарда долларов

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых "кассовых" актеров 2016 года. Первую строчку в списке, опубликованном на сайте издания , заняла Скарлетт Йоханссон, кассовые сборы фильмов с участием которой составили 1,2 миллиарда долларов.

Успех Йоханссон, в первую очередь, связан с фильмами "Первый мститель: Противостояние" и "Аве, Цезарь!".

Вторую строчку разделили партнеры Йоханссон по "Мстителям" Крис Эванс и Роберт Дауни-младший, фильмы с участием которых собрали в мировом прокате по 1,15 миллиарда долларов.

В список также попали Марго Робби (1,1 миллиарда), Эми Адамс (1,04 миллиарда), Бэн Аффлек (1,02 миллиарда), Генри Кавилл (870 миллионов), Райан Рейнольдс (820 миллионов), Фелисити Джонс (805 миллионов) и Уилл Смит (775 миллионов).

Ранее Forbes опубликовал список самых нерентабельных актеров Голливуда, который второй раз подряд возглавил Джонни Депп.