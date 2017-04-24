Сиквел "Дэдпула" выйдет на экраны в июне 2018 года

Студия Fox определила также дату проката спин-оффа "Людей Икс".

Дэдпул вернется на экраны 1 июня 2018 года скриншот видео

Сиквел фильма "Дэдпул" выйдет на экраны 1 июня 2018 года. Как сообщает Deadline, ранее "Дэдпул 2" занимал прокатное место на 29 июня и фигурировал как безымянный проект Fox/Marvel.

Кроме того, Fox определила также дату выхода на экраны спин-оффа франшизы "Люди Икс", который получил название "Новые мутанты". Фильм был передвинут со 2 марта на 13 апреля 2018 года. А 2 ноября 2018 года выйдет фильм "Темный феникс" по комиксам "Люди Икс".

Комедийный боевик "Kingsman: Золотое кольцо" выйдет на неделю раньше — не 29 сентября, а 22 сентября.

"Дэдпул" повествует о наемнике Уэйде Уилсоне, который стал побочным продуктом программы вооруженных сил под названием "Оружие Х", в результате чего приобрел невероятную силу, проворство и исцеляющий фактор, а вместе с тем был изуродован и морально истощен. С тех пор он охотится на человека, который почти разрушил его жизнь.

Фильм стал самым успешным фильмом с рейтингом R за всю историю кино. Сборы фильма составили 746 миллионов долларов. Таким образом "Дэдпул" смог оставить позади фильм "Матрица: Перезагрузка", который собрал в прокате 742 миллиона долларов.

В первый уик-энд в прокате фильм заработал рекордные для фильмов с рейтингом R 150 миллионов долларов.