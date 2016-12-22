Сиквел "Бегущего по лезвию" получил рейтинг R

Дети до 17 лет будут допущены в зал только в присутствии одного из родителей.

Дети до 17 лет будут допущены на "Бегущего по лезвию" только в сопровождении родителей

Это означает, что лица, не достигшие 17-летнего возраста, будут допускаться на сеанс только в присутствии одного из родителей. "Моим продюсерам кажется смешным напоминать мне, что эта лента станет самым дорогим фильмом с рейтингом R в истории кино", — отметил Вильнев.

Оригинальный фильм был выпущен в 1982 году и стал одним из лучших научно-фантастических фильмов по версии кинокритиков. Картина снята по роману Филиппа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и рассказывает историю Рика Декарда, охотящегося за практически не отличимыми от человека роботами.

"Бегущий по лезвию 2049" выйдет на экраны в октябре 2017 года. Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Харрисон Форд. При этом Форд играет Рика Декарда, как и в оригинальном фильме.