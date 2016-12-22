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Сиквел "Бегущего по лезвию" получил рейтинг R

22 декабря в 17:31

Дети до 17 лет будут допущены в зал только в присутствии одного из родителей.

бегущий по лезвию
Дети до 17 лет будут допущены на "Бегущего по лезвию" только в сопровождении родителей
Режиссер фильма "Бегущий по лезвию 2049", который станет продолжением фильма 1982 года, Дени Вильнев заявил о том, что фильм получит взрослый рейтинг R, сообщает Screen Daily.

Это означает, что лица, не достигшие 17-летнего возраста, будут допускаться на сеанс только в присутствии одного из родителей. "Моим продюсерам кажется смешным напоминать мне, что эта лента станет самым дорогим фильмом с рейтингом R в истории кино", — отметил Вильнев.

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Оригинальный фильм был выпущен в 1982 году и стал одним из лучших научно-фантастических фильмов по версии кинокритиков. Картина снята по роману Филиппа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и рассказывает историю Рика Декарда, охотящегося за практически не отличимыми от человека роботами. 

"Бегущий по лезвию 2049" выйдет на экраны в октябре 2017 года. Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Харрисон Форд. При этом Форд играет Рика Декарда, как и в оригинальном фильме. 

По материалам: ZN.UA
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