Сиквел "Бегущего по лезвию" получил название

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Фильм выйдет на экраны в октябре 2017 года.

В сиквеле "Бегущего по лезвию" появится Хаоррисон Форд Кинопоиск

Фильм, который выйдет на экраны 6 октября 2017 года, получил название "Бегущий по лезвию 2049". Кроме того, по информации издания, фильм будет транслироваться с использованием технологии виртуальной реальности.

Главную роль в картине, как и в оригинальной ленте 1982 года, сыграет Харрисон Форд. В фильме также снимутся Райан Гослинг, Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Маккензи Дэвис и другие. Режиссером выступает Дени Вильнев, известный по фильмам "Прибытие", "Убийца" и "Враг", а режиссер первого "Бегущего по лезвию" Ридли Скотт продюсирует постановку.

Оригинальный фильм был выпущен в 1982 году и стал одним из лучших научно-фантастических фильмов по версии кинокритиков. Картина снята по роману Филиппа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и рассказывает историю Рика Декарда, охотящегося за практически не отличимыми от человека роботами. Главную роль сыграл Харрисон Форд, задействованный и в сиквеле.

Ранее сообщалось о том, что студия Marvel планирует перезапустить франшизу о вампирах "Блэйд". Центральной фигурой нового фильма станет женщина.