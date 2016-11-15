Шелдон из "Теории большого взрыва" сыграет редактора BuzzFeed

Джим Парсонс также выступит в роли продюсера ленты.

Джим Парсонс сыграет редактора BuzzFeed

Актер Джим Парсонс , известный по роли Шелдона Купера в сериале "Теория большого взрыва", сыграет редактора издания BuzzFeed Мэтта Стоперу в фильме "Братец апельсин", сообщает The Hollywood Reporter.

Над лентой "Братец апельсин" работают Warner Bros. и BuzzFeed Motion Pictures. Фильм расскажет историю Стоперы, у которого в 2014 году был украден iPhone. Смартфон каким-то образом оказался в Китае, а в ленте Стоперы начали появляться снимки, сделанные на iPhone, среди которых встречался мужчина с серьезным лицом, который стоял на фоне апельсинового дерева. Стопера написал несколько заметок об истории, которая стала "вирусной" в Китае, собрав 20 миллионов просмотров за сутки. В китайском онлайн-сообществе мужчина с фотографий получил прозвище "Братец апельсин".

Фильм расскажет о случайной дружбе, которая выходит за пределы культурных различий.

Парсонс также выступит в роли продюсера фильма.

Ранее сообщалось о том, что телеканал CBS занялся разработкой сериала, главным героем которого станет доктор Шелдон Купер.