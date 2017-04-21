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"Секретные материалы" продлили еще на 10 эпизодов

21 апреля в 12:21

Новые эпизоды сериала будут показаны в 2017-2018 телесезоне.

секретные материалы
Малдер и Скалли вернутся на экраны
Кинопоиск
Телеканал Fox заказал еще 10 эпизодов сериала "Секретные материалы". Шоу вернется на экраны в 2017-2018 телевизионном сезоне, сообщает  The Hollywood Reporter.

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, которые играли роли агентов Малдера и Скалли, согласились принять участие в продолжении сериала. Кроме того, к работе над шоу вернется также и автор сериала Крис Картер.

Новый сезон станет прямым продолжением шести эпизодов, выпущенных каналом в 2016 году.

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Сериал "Секретные материалы" выходил на Fox с 1993 по 2002 год. По его мотивам в 1998-м и 2008-м также были сняты два полнометражных фильма. Сюжет посвящен работе отдела паранормальных явлений ФБР и отношениям двух его агентов: Фокса Малдера и Даны Скалли. "Секретные материалы" — один из самых продолжительных проектов на телевидении. В его копилке множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий "Эмми" и "Золотой глобус".

Сведения о том, что компания Fox выпустит на экраны новые эпизоды сериала "Секретные материалы"после 13 лет перерыва, появились в марте 2015 года. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги сериал продолжение шоу
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