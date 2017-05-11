Сегодня состоится второй полуфинал "Евровидения 2017"

Сегодня станут известны имена всех финалистов конкурса.

Сегодня будут определены все финалисты "Евровидения" Eurovision.tv

11 мая в Киеве состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение" , в котором выступят 18 конкурсантов. По итогам голосования зрителей и национальных жюри будут определены имена участников, которые получат право представлять свою страну в финале конкурса.

Порядок выступления участников в полуфинале:

Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep Австрия: Натан Трент — Running On Air Македония: Яна Бурческа — Dance Alone Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It! Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows Венгрия: Йоцы Папай — Origo Дания: Аня Ниссен — Where I Am Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night Хорватия: Жак Худек — My Friend Норвегия: JOWST — Grab The Moment Швейцария: Timebelle — Apollo Беларусь: NAVIBAND — Гісторыя Майго Жыцця Болгария: Кристиан Костов — Beautiful Mess Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona Израиль: Имри Зив — I Feel Alive

ZN.UA проведет текстовую трансляцию второго полуфинала "Евровидения".

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.