Сегодня состоится второй полуфинал "Евровидения 2017"

Сегодня станут известны имена всех финалистов конкурса.
Порядок выступления участников в полуфинале:
- Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep
- Австрия: Натан Трент — Running On Air
- Македония: Яна Бурческа — Dance Alone
- Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly
- Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!
- Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows
- Венгрия: Йоцы Папай — Origo
- Дания: Аня Ниссен — Where I Am
- Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try
- Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night
- Хорватия: Жак Худек — My Friend
- Норвегия: JOWST — Grab The Moment
- Швейцария: Timebelle — Apollo
- Беларусь: NAVIBAND — Гісторыя Майго Жыцця
- Болгария: Кристиан Костов — Beautiful Mess
- Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution
- Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona
- Израиль: Имри Зив — I Feel Alive
ZN.UA проведет текстовую трансляцию второго полуфинала "Евровидения".
Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.
9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.
На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.
Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.
25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.ZN.UA