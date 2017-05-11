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Сегодня состоится второй полуфинал "Евровидения 2017"

11 мая в 10:35

Сегодня станут известны имена всех финалистов конкурса.

Евровидение1
Сегодня будут определены все финалисты "Евровидения"
Eurovision.tv
11 мая в Киеве состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", в котором выступят 18 конкурсантов. По итогам голосования зрителей и национальных жюри будут определены имена участников, которые получат право представлять свою страну в финале конкурса.

Порядок выступления участников в полуфинале:

  1. Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep 
  2. Австрия: Натан Трент — Running On Air 
  3. Македония: Яна Бурческа — Dance Alone 
  4. Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly 
  5. Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It! 
  6. Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows 
  7. Венгрия: Йоцы Папай — Origo 
  8. Дания: Аня Ниссен — Where I Am
  9. Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try
  10. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night 
  11. Хорватия: Жак Худек — My Friend 
  12. Норвегия: JOWST — Grab The Moment 
  13. Швейцария: Timebelle — Apollo 
  14. Беларусь: NAVIBAND — Гісторыя Майго Жыцця 
  15. Болгария: Кристиан Костов — Beautiful Mess 
  16. Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution 
  17. Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona 
  18. Израиль: Имри Зив — I Feel Alive

 

ZN.UA проведет текстовую трансляцию второго полуфинала "Евровидения".

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Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель. 

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евровидение конкурс песенный
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