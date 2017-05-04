Сегодня состоится открытие Еврогородка на Крещатике

Еврогородок будет работать до 14 мая.

Городок "Евровидения 2017" будет работать с 4 по 14 мая Eurovision.tv

4 мая на Крещатике состоится официальное открытие городка "Евровидения 2017" - официальной фан-зоны конкурса. Открытие состоится в 19:00, сообщается на странице Еврогородка на Facebook.

На открытии фан-зоны выступят группа "Друга ріка", группа LUMIERE, indie, electro-pop группа KADNAY и певица Злата Огневич.

Еврогордок будет работать с 4 по 14 мая.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

Позже стало известно, что участие в "Евровидении 2017" примут 43 страны, на одну больше, чем в 2016 году.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.