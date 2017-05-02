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Сценаристы Голливуда отказались от забастовки

2 мая в 20:04

Последняя крупная забастовка в Голливуде проводилась 10 лет назад. 

Голливуд
В Голливуде не будут бастовать
Голливудские сценаристы и представители киностудий решили отказаться от забастовки, которую они хотели организовать ввиду низких отчислений с фильмов, передает BBC

"Рад сообщить - мы заключили сделку. Это не все, чего мы заслуживаем, но все-таки большой успех, который поможет многим писателям. Единство сделало это возможным ", - сообщил в своем Twitter сценарист Билли Рэй, представляющий гильдию сценаристов. 

Условия сделки не разглашаются. 

Последняя крупная забастовка сценаристов проводилась в 2007-2008 годах. Тогда акция продолжалась 100 дней. Телеканалы были вынуждены повторять выпуски телешоу. По данным Института Майкла Милкена, забастовка обошлась экономике Калифорнии в 2,1 млрд долларов. 

Сейчас соглашение стало результатом затяжных переговоров между гильдией сценаристов и альянсом кино- и телепроизводителей, который представляет крупные голливудсткие студии. Гильдия сценаристов требовала значительно увеличить финансирование и предоставить дополнительные гарантии для членов профсоюза. 

В объединении утверждают, что члены организации за последние три года потеряли около 23% доходов на фоне больших прибылей кинокомпаний. В случае невыполнения своих требований члены гильдии, в которой состоит 9000 человек, обещали 2 мая начать забастовку. 

В случае забастовки пострадали бы вечерние ток-шоу и дневные телесериалы, тогда как  большинство запланированных на ближайшие два-три месяца телевизионных комедий и драматических тв-шоу уже написаны и сняты, говорят продюсеры.

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Как сообщалось, 2016 год может стать самым провальным для голливудских фильмов-блокбастеров

По материалам: BBC
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