СБУ запретила въезд на территорию Украины российскому актеру Яну Цапнику

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Актер сыграл "ополченца армии ДНР" в фильме "Военный корреспондент".

Ян Цапник сыграл "ополченца армии ДНР"

СБУ запретила въезд на территорию Украины российском актеру Яну Цапнику, который сыграл "ополченца армии ДНР" в пропагандистском фильме "Военный корреспондент" телеканала "НТВ", сообщает Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

"В связи с многочисленными обращениями граждан по поводу того, что передачу в новогоднюю ночь на телеканале "Интер" будет вести российский актер Ян Цапник, который сыграл роль "ополченца армии ДНР" в пропагандистском фильме телеканала "НТВ" "Военный корреспондент", регуляторный орган 19 декабря обратился к Службе безопасности Украины", говорится в сообщении ведомства.

29 декабря СБУ сообщила Нацсовету, что "гражданину Российской Федерации Цапнику Яну Юриевичу вынесено постановление о запрете въезда на территорию Украины сроком на пять лет". Кроме того, СБУ обратилась к Министерству культуры Украины для внесения его в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны певице Наташе Королевой (настоящая фамилия Порывай).

В конце августа прошлого года СБУ запретила въезд на территорию страны 16 российским журналистам и деятелям культуры.

Въезд на территорию Украины запрещен публицистам Владимиру Кучеренко, Егору Холмогорову и Михаилу Хазину. Кроме того, в список персон нон-грата в Украине попали следующие представители российского шоу-бизнеса: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Стас Пьеха и Никита Михалков.

Минкульт Украины также составил "белый список" иностранных деятелей культуры. Большинство в этом списке, который возглавил Андрей Макаревич, - российские деятели различных областей культуры. Но есть и американские и европейские актеры, музыканты, режиссеры: Вим Вендерс, Педро Альмодовар, Джордж Клуни, Мила Йовович и другие.