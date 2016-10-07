Роулинг рассказала о "Магическом конгрессе" США

Учреждение было основано в 1693 году.
Магический конгресс Соединенных штатов Америки (английская аббревиатура MACUSA) был основан в 1693 году, в соответствии со Всемирным статутом о секретности, который подписали маги со всего мира, предполагая, что они смогут вести более размеренную жизнь, если создадут собственное закрытое сообщество.
В США Статут был принят особенно благожелательно из-за процесса над Салемскими ведьмами. По утверждению Роулинг, в Конгресс избирались представители волшебников со всей территории Северной Америки. Они создавали законы, призванные защитить представителей волшебного сообщества.
Писательница также описала историю Конгресса до 1920-х годов.
31 июля была выпущена книга "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая станет восьмой частью истории о мальчике-волшебнике. Действие в ней будет происходить спустя 19 лет после событий, описанных в седьмой книге о Гарри Поттере. Поттер, "работник Министерства магии, муж, отец троих детей школьного возраста", сталкивается с прошлым, "которое отказывается оставаться там, где ему место".
О выходе спектакля о Гарри Поттере Роулинг сообщила летом 2015 года. Тогда отвечая на вопросы о том, почему она работает над созданием театральной пьесы, а не над еще одной историей про Гарри Поттера, Роулинг отметила, что после просмотра спектакля зрителям станет понятно, что эта история может быть поставлена исключительно на театральных подмостках.
Роулинг также выступила в роли автора сценария спин-оффа фильмов о Гарри Поттере"Фантастические звери и места их обитания", премьера которого состоится в ноябре 2016 года.ZN.UA