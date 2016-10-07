Роулинг рассказала о "Магическом конгрессе" США

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Джоан Роулинг написала историю "Магического Конгресса" США thesundaytimes.co.uk

Писательница Джоан Роулинг , известная как автор романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказала о "Магическом конгрессе" США – организации, аналогичной Министерству Магии в Великобритании. Краткая история Конгресса была опубликована на сайте Pottermore

Магический конгресс Соединенных штатов Америки (английская аббревиатура MACUSA) был основан в 1693 году, в соответствии со Всемирным статутом о секретности, который подписали маги со всего мира, предполагая, что они смогут вести более размеренную жизнь, если создадут собственное закрытое сообщество.

В США Статут был принят особенно благожелательно из-за процесса над Салемскими ведьмами. По утверждению Роулинг, в Конгресс избирались представители волшебников со всей территории Северной Америки. Они создавали законы, призванные защитить представителей волшебного сообщества.

Писательница также описала историю Конгресса до 1920-х годов.

31 июля была выпущена книга "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая станет восьмой частью истории о мальчике-волшебнике. Действие в ней будет происходить спустя 19 лет после событий, описанных в седьмой книге о Гарри Поттере. Поттер, "работник Министерства магии, муж, отец троих детей школьного возраста", сталкивается с прошлым, "которое отказывается оставаться там, где ему место".

О выходе спектакля о Гарри Поттере Роулинг сообщила летом 2015 года. Тогда отвечая на вопросы о том, почему она работает над созданием театральной пьесы, а не над еще одной историей про Гарри Поттера, Роулинг отметила, что после просмотра спектакля зрителям станет понятно, что эта история может быть поставлена исключительно на театральных подмостках.

Роулинг также выступила в роли автора сценария спин-оффа фильмов о Гарри Поттере"Фантастические звери и места их обитания", премьера которого состоится в ноябре 2016 года.