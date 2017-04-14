Россию могут отстранить от "Евровидения" в 2018 году – росСМИ

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Страну могут наказать за отказ показывать конкурс.

Россию могут не допустить к "Евровидению" в 2018 году

Европейский вещательный союз (EBU) рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу "Евровидение" в 2018 году, сообщили организаторы события Lenta.ru

Вердикт будет вынесен после проведения соревнования в Киеве.

"В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", — заявили в ЕВU.

По действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению "Евровидение-2017".

Россия официально объявила, что не сможет принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, сообщается в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

Как сообщается на сайте, Россия отказалась от двух предложения организаторов после того, как участнику российского Евровидения Юлии Самойловой было запрещено приезжать в Киев для участия в конкурсе.

Напомним, 22 марта СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины. Самойлова выступала в оккупированной Керчи 27 июня 2015 года вместе с Лолитой и Олегом Газмановым.

Российский "Первый канал" заявил, что не будет транслировать песенный конкурс "Евровидение", который пройдет в мае в Киеве.