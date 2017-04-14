Топ Новости
<
>

Россию могут отстранить от "Евровидения" в 2018 году – росСМИ

14 апреля в 23:11

Страну могут наказать за отказ показывать конкурс. 

юлия самойлова
Россию могут не допустить к "Евровидению" в 2018 году
Европейский вещательный союз (EBU) рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу "Евровидение" в 2018 году, сообщили организаторы события Lenta.ru

Вердикт будет вынесен после проведения соревнования в Киеве. 

"В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", — заявили в ЕВU. 

По действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению "Евровидение-2017". 

Читайте также: Российские телеканалы намерены не транслировать "Евровидение 2017"

Россия официально объявила, что не сможет принять участие в конкурсе "Евровидение" в этом году, сообщается в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).  

Как сообщается на сайте, Россия отказалась от двух предложения организаторов после того, как участнику российского Евровидения Юлии Самойловой было запрещено приезжать в Киев для участия в конкурсе.

Напомним, 22 марта СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины. Самойлова выступала в оккупированной Керчи 27 июня 2015 года вместе с Лолитой и Олегом Газмановым.

Российский "Первый канал" заявил, что не будет транслировать песенный конкурс "Евровидение", который пройдет в мае в Киеве.

По материалам: Lenta.ru
Читайте также
Тэги Россия конкурс Евровидение участок Самойлова права соревнования Киев союз органы Украина
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.86
EUR 28.56
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...