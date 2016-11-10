Роман из одной фразы получил престижную премию по литературе

Премия Голдсмитского института была учреждена в 2013 году.

Роман "Солнечный корсет" состоит из одной фразы twitter.com

Роман "Солнечный корсет" ирландского писателя Майка МакКормека получил престижную премию Голдсмитского университета, присуждаемую за новации в литературной форме, сообщает ВВС.

Произведение, написанное на 233 страницах, полностью состоит из одного предложения. В романе рассказывается об инженере по имени Маркус Конуэй, который ненадолго воскрес из мертвых.

По словам председателя жюри Блейка Моррисона, писателю удалось неординарно отобразить жизнь обычного рабочего человека. "Политика, семья, искусство, брак, здоровье, гражданский долг и экология - лишь некоторые темы, которых касается автор в ходе повествовавния, исполненного лиричной, но крепкой прозой", - прокомментировал судья.

51-летний МакКормек стал третьим за последние три года автором из Ирландии, получившим престижную награду и премию в 10 тысяч фунтов (около 12 500 долларов).

Ранее сообщалось о том, что Нобелевскую премию по литературе в этом году получит музыкант Боб Дилан. Подробнее о Нобелевской премии Бобу Дилану читайте в материале "Боб Дилан: "Не блокируйте нам вход" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".