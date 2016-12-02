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Рок-группа Europe отменила свой концерт в Киеве

2 декабря в 03:14

Группа не смогла договориться с промоутером. 

Рок-группа Europe
Europe не приедет в Киев

Рок-группа Europe вынуждена была отменить свой концерт в Киеве, которой должен был состоятся 5 декабря. 

Концерт должен был состоятся в рамках мирового турне группы, посвященной 30-летию альбома Final Countdown. Как сообщается на Facebook-странице группы, концерт отменен из-за договорных вопросов между группой и промоутером. 

"Мы очень расстроены тем, что мы не можем выступить в Украине. Мы приносим извинения всем нашим болельщикам в Украине и всем тех, кто собрался ехать на концерт из других стран", - сообщила группа.  

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