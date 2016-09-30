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Робби Уильямс представил клип на песню о богатых русских

30 сентября в 13:36

Песня рассказывает о богатом русском, который "уменьшает денежные средства всей нации".

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Робби Уильямс в окружении балерин спел о богатых русских
Британский певец Робби Уильямс на своей странице на Facebook представил клип на песню Party Like A Russian, которая рассказывает о богатых русских.

В частности, в песне поется о человеке, который "уменьшает денежные средства всей нации", "строит собственную космическую станцию", "засунул машину в самолет, а самолет в лодку, для поддержания которой на плаву требуется половина западного полушария". Кроме того, он "не станет даже улыбаться", если это не принесет ему прибыль.

В клипе Уильямс находится внутри дорогого особняка, танцует с балеринами и кричит "спасибо!".

Песня стала первым синглом, который войдет в альбом исполнителя под названием Heavy Entertainment Show!

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Ранее сообщалось о том, что украинская студия  Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up"  группы Coldplay.

По материалам: ZN.UA
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Тэги песня клип Уильямс
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