Режиссер "Первого мстителя" снимет новые "Хроники Нарнии"

Джо Джонстон снимет фильм "Хроники Нарнии: Серебряное кресло".

Джо Джонстон снимет новые "Хроники Нарнии" Кинопоиск

Режиссер Джо Джонстон, известный по работе над фильмом "Первым мститель" экранизирует роман книгу Клайва Стейплза Льюиса "Нарния: Серебряное кресло", сообщает Variety.

Над перезапуском франшизы будет работать студия TriStar Pictures. В проекте также участвуют Mark Gordon Company, The C.S. Lewis Company и Entertainment One.

Трилогия "Хроники Нарнии" собрала в мировом прокате 1,6 миллиарда долларов. Первый фильм — "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" — вышел в 2005 году. Второй — "Хроники Нарнии: Принц Каспиан" — выпустили в 2008-м. Третья лента — "Хроники Нарнии: Покоритель Зари" — была представлена в 2010 году.

Серия книг о Нарнии, написанная Льюисом, включает в себя семь романов. Она была переведена на 50 языков и продана тиражом более 100 тысяч экземпляров.

Ранее сообщалось о том, что Студия Marvel планирует перезапустить франшизу о вампирах "Блэйд". Центральной фигурой нового фильма станет женщина.