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Режиссер "Ла-Ла Ленда" снимет телевизионную музыкальную драму

28 апреля в 11:39

Дэмьен Шазелл снимет драму "Эдди".

дэмьен шазелл
Дэмьен Шазелл снимет телевизионную музыкальную драму
Кинопоиск
Обладатель премии "Оскар" за фильм "Ла-Ла Ленд" режиссер Дэмьен Шазелл снимет телевизионную драму  "Эдди", сообщает The Hollywood Reporter.

Действие нового фильма будет происходить в Париже, он расскажет о клубе, его владельце, музыкантах и городе. Сценаристом фильма выступит Джек Торн, известный по участию в создании пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Издание отмечает, что переход от номинированного на "Оскар" фильма к телевизионному проекту больше не считается редкостью. Например, так поступил Барри Дженкинс (его "Лунный свет" выиграл "Оскар"). 

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Ранее сообщалось о том, что "Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу выигранных статуэток "Золотой глобус". Он победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом устновив новый рекорд в истории "Золотого глобуса".

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм Оскар режиссер
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