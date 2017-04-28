Режиссер "Ла-Ла Ленда" снимет телевизионную музыкальную драму

Дэмьен Шазелл снимет драму "Эдди".
Действие нового фильма будет происходить в Париже, он расскажет о клубе, его владельце, музыкантах и городе. Сценаристом фильма выступит Джек Торн, известный по участию в создании пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя".
Издание отмечает, что переход от номинированного на "Оскар" фильма к телевизионному проекту больше не считается редкостью. Например, так поступил Барри Дженкинс (его "Лунный свет" выиграл "Оскар").
Ранее сообщалось о том, что "Ла-Ла Ленд" стал лидером по числу выигранных статуэток "Золотой глобус". Он победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом устновив новый рекорд в истории "Золотого глобуса".
ZN.UA