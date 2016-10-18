Раду Поклитару отметит юбилей театра спектаклем "Кармен.TV"

21 октября "Киев Модерн-балет" даст спектакль в честь своего 10-летия.
Премьера спектакля состоялась 25 октября 2006 года, этот же день многие источники называют официальной датой рождения коллектива.
"Когда думали, как отметить 10-летие, то все сошлись во мнении, что смысл существования театра — показ спектаклей. И ничего лучше и символичнее, чем показ нашего первенца, балета "Кармен.TV" придумать невозможно. Также издали большой фотоальбом, в котором отражена история театра", рассказал Поклитару.
Спектакль, посвященный 10-летию, коллектив представит 21 октября.
Читайте подробнее об истории театра в интервью Екатерины Константиновой с Раду Поклитару в ближайшем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA