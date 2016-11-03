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Путин предоставил российское гражданство актеру Стивену Сигалу

3 ноября в 11:37

Ранее Сигал публично выражал свою симпатию к президенту РФ.

стивен сигал
Стивен Сигал получил российское гражданство
Кинопоиск
Президент России Владимир Путин подписал указ о принятие в гражданство РФ американского актера Стивена Сигала. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте президента России.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю:  Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки", говорится в сообщении.

Ранее Сигал выражал свою симпатию к Путину и поддерживал его действия, бывал в аннексированном Крыму. Некоторые западные СМИ заявляли о желании Путина сделать Сигала почетным консулом в Калифорнии и Аризоне. В августе этого года актер побывал с официальным визитом в Беларуси, в рамках которого провел неформальную встречу с президентом республики Александром Лукашенко.

Читайте также: Наташе Королевой запретили въезд на территорию Украины

В конце августа прошлого года СБУ запретила въезд на территорию страны 16 российским журналистам и деятелям культуры.  

Въезд на территорию Украины запрещен публицистам Владимиру Кучеренко, Егору Холмогорову и Михаилу Хазину. Кроме того, в список персон нон-грата в Украине попали следующие представители российского шоу-бизнеса: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Стас Пьеха и Никита Михалков.

Минкульт Украины также составил "белый список" иностранных деятелей культуры.  Большинство в этом списке, который возглавил Андрей Макаревич, - российские деятели различных областей культуры. Но есть и американские и европейские актеры, музыканты, режиссеры: Вим Вендерс, Педро Альмодовар, Джордж Клуни, Мила Йовович и другие.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Путин гражданство Сигал
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1 комментарий
  • Iurii Orzulov Сегодня, 12:03 Ну, что же. Появился еще один исконно русский. Будем надеяться, что он будет добросовестно жить и работать в Матушке-России, приумножая ее славу и могущество. Да и Депардье будет с кем развлечься. Ответить Цитировать Пожаловаться
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