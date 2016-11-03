Путин предоставил российское гражданство актеру Стивену Сигалу

Ранее Сигал публично выражал свою симпатию к президенту РФ.

Стивен Сигал получил российское гражданство Кинопоиск

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятие в гражданство РФ американского актера Стивена Сигала . Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте президента России.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки", говорится в сообщении.

Ранее Сигал выражал свою симпатию к Путину и поддерживал его действия, бывал в аннексированном Крыму. Некоторые западные СМИ заявляли о желании Путина сделать Сигала почетным консулом в Калифорнии и Аризоне. В августе этого года актер побывал с официальным визитом в Беларуси, в рамках которого провел неформальную встречу с президентом республики Александром Лукашенко.

В конце августа прошлого года СБУ запретила въезд на территорию страны 16 российским журналистам и деятелям культуры.

Въезд на территорию Украины запрещен публицистам Владимиру Кучеренко, Егору Холмогорову и Михаилу Хазину. Кроме того, в список персон нон-грата в Украине попали следующие представители российского шоу-бизнеса: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Стас Пьеха и Никита Михалков.

Минкульт Украины также составил "белый список" иностранных деятелей культуры. Большинство в этом списке, который возглавил Андрей Макаревич, - российские деятели различных областей культуры. Но есть и американские и европейские актеры, музыканты, режиссеры: Вим Вендерс, Педро Альмодовар, Джордж Клуни, Мила Йовович и другие.