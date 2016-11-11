Провал фильма "Бен-Гур" стоил студии MGM почти 48 миллионов долларов

Прибыль компании сократилась на 20 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно отчету, прибыль компании была на 20,2 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года в основном за счет провала "Бен-Гура". Фильм стал адаптацией романа Лью Уоллеса "Бен-Гур: История Христа". Его создание обошлось студии в 100 миллионов долларов.
Между тем, на данный момент в мировом прокате "Бен-Гур" заработал всего 94 миллиона, включая 26 миллионов в США.
Фильм вышел на экраны в сентябре этого года и собрал негативные отзывы критиков.
В 2015 году мировые кассовые сборы впервые достигли отметки в 38 миллиардов долларов.Рекордный показатель был достигнут благодаря тому, что в 2015 году на экраны вышли четыре из семи самых дорогих фильмов в истории кино, включая "Мир Юрского периода", "Мстители: Эра Альтрона", "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Форсаж 7". Эти четыре фильма и "Миньоны", которые составили им компанию, собрали более миллиарда долларов в прокате, что также впервые в истории случилось за один год.ZN.UA