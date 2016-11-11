Провал фильма "Бен-Гур" стоил студии MGM почти 48 миллионов долларов

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Прибыль компании сократилась на 20 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Провал "Бен-Гура" стоил MGM 48 миллионов долларов Кинопоиск

Кассовый провал фильма "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова стоил студии MGM 47,8 миллиона долларов, сообщает The Guardian со ссылкой на квартальный отчет компании.

Согласно отчету, прибыль компании была на 20,2 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года в основном за счет провала "Бен-Гура". Фильм стал адаптацией романа Лью Уоллеса "Бен-Гур: История Христа". Его создание обошлось студии в 100 миллионов долларов.

Между тем, на данный момент в мировом прокате "Бен-Гур" заработал всего 94 миллиона, включая 26 миллионов в США.

Фильм вышел на экраны в сентябре этого года и собрал негативные отзывы критиков.

В 2015 году мировые кассовые сборы впервые достигли отметки в 38 миллиардов долларов.Рекордный показатель был достигнут благодаря тому, что в 2015 году на экраны вышли четыре из семи самых дорогих фильмов в истории кино, включая "Мир Юрского периода", "Мстители: Эра Альтрона", "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Форсаж 7". Эти четыре фильма и "Миньоны", которые составили им компанию, собрали более миллиарда долларов в прокате, что также впервые в истории случилось за один год.