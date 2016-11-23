Представлена ранее неизвестная песня Принса

Композиция Moonbeam Levels была представлена на канале ABC News.

Представлена песня Принса Moonbeam Levels

Телеканал ABC News представил неизвестную песню певца Принса , который скончался в апреле этого года. Видео, на котором музыканты исполняют композицию Moonbeam Levels, было опубликовано на сайте телеканала

Гитарная и фортепианная партия для песни были записаны еще в 1982 году при подготовке альбома Принса "1999". Позже трек рассматривался для включения в альбом Rave Unto the Joy Fantastic, который не был издан.

Песня Moonbeam Levels отобрана для сборника 40 лучших композиций Принса Prince 4Ever.

Напомним, Принс скончался 21 апреля в возрасте 57 лет. Музыканта нашли в его домашней студии. Причины его смерти пока официально не установлены. Сообщалось, что Принс, за шесть дней до смерти лечился от передозировки наркотиков.

15 апреля самолет певца совершил экстренную посадку в Молине спустя несколько часов после концерта в Атланте. Тогда представители музыканта сообщили, что у него грипп. Вместе с тем, несколько источников в Молине сообщают о том, что врачи дали Принсу препараты от передозировки опиата.

Медики посоветовали певцу оставаться в больнице в течение 24 часов, но после того, как в ней не оказалось отдельной палаты, Принс решил досрочно выписаться.